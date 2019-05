Raspunsul lui Hagi dupa oferta lui Becali pentru Ianis: "Ii multumesc!" Cand se transfera capitanul Viitorului

Gigi Becali a declarat ca Ianis Hagi este una dintre tintele verii pentru FCSB.

Gheorghe Hagi a comentat oferta facuta astazi, in direct la Pro X, de Gigi Becali pentru Ianis Hagi. Patronul FCSB a declarat ca oferta 3 milioane de euro pentru fiul Regelui.

"Ii multumesc lui Becali, acesti bani sunt foarte buni, dar Ianis e curtat. Vom lua decizii dupa 25 mai. Vom decide atunci, avem oferte si pe bani mai multi, si pe bani mai putini. Echipa care are un proiect cu Ianis va castiga. El e un decar si trebuie sa fie folosit ca sa faca diferenta", a declarat Gheorghe Hagi dupa meci.

Viitorul a invins Astra cu 3-0 pe teren propriu

Echipa de la Ovidiu a urcat pe locul 3 in clasament.

Viitorul lui Hagi a obtinut victoria la Ovidiu, gratie golurilor marcate de Eric, Calcan si Dragus.

Victoria este cu atat mai importanta, cu cat Viitorul va juca cu Astra si finala Cupei Romaniei, pe 25 mai.

"Mi-e din ce in ce mai greu sa fac echipa. Mi-e greu sa ii aleg pe cei care merg la meci si cei care raman acasa. Jucam foarte bine, facem un fotbal bun. Ma bucur pentru ei si cred ca tot ce am facut in perioada de iarna, cum ne-am pregatit, se vede acum.

In Cupa va fi un meci diferit. Astra e o echipa cu lot bun.

Ne bucuram foarte tare ca am ajuns sa fim la nivelul Craiovei, pentru ca Craiova isi dorea sa castige campionatul. Acum si noi si ei ne dorim sa ajungem in Europa. Noi vom incerca sa avem personalitate si sa castigam.

Baluta avea lacrimi in ochi, a crescut cu noi, ii uram bafta in continuare, dar pana atunci avem meciul de la Craiova si finala Cupei cu Astra.

Dupa 25, cu siguranta vom lua decizii, veniri, plecari. Pana atunci ce intalnim cu unul, cu altul.

Eu cred ca intoarcerea mea in Romania a adus lucruri bune. Am adus ceva, ma bucur ca m-am intors acasa, ca ii ajut pe acesti tineri sa-si indeplineasca visul. Ma bucur ca am ajuns in postura de a juca 4 ani in play-off.

Titlul a fost o minune, sper ca in viitor sa reusim sa mai atingem acest obiectiv", a spus, dupa meci, Gigi Becali.

