Singurul jucator al Viitorului care a plans in vestiar dupa victoria cu Astra! Hagi l-a dat de gol: "Avea lacrimi in ochi!"

Victoria Viitorului cu Astra, scor 3-0, a fost ultimul meci pentru Tudor Baluta in fata propriilor suporteri.

Baluta va mai juca pentru Viitorul doar doua meciuri: partida de ultima etapa Craiova si finala Cupei cu Astra. Apoi, Baluta va merge la Brighton. Tanarul mijlocas a semnat deja cu echipa din Anglia si a plans in vestiar.



"Au cantat in vestiar, a fost cu ei. El avea lacrimi in ochi, a crescut cu noi, un baiat extraordinar care ne-a ajutat sa ajungem unde suntem. Este unul dintre copiii nostri si ii uram bafta in continuare", a declarat Gica Hagi la finalul meciului cu Astra.

Viitorul va primi 3 milioane de euro in schimbul lui Baluta. Englezii ii ofera un salariu de 45.000 de euro pe luna, iar jucatorul a primit 80.000 de euro la semnatura.