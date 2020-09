Viitorul a mai adus un spaniol. Pe cine au transferat constantenii

Fosta campioana din Liga 1 a oficializat transferul mijlocasului spaniol, Josemi Castaneda, in varsta de 22 de ani.

El a fost crescut de echipa Racing Santander, iar in 2017 a fost cumparat de Las Palmas. Ibericul a jucat doar de 4 ori pentru Palmas in al doilea esalon al fotbalului spaniol. Viitorul l-a luat din postura de jucator liber de contract, iar el a semnat o intelegere pe urmatorii 3 ai.

Gica Hagi a plecat in aceasta vara de pe banca Viitorului, iar in locul sau a venit antrenorul Ruben Barrera. Ibericul isi face la Constanta colonie de spanioli. Pe langa Castenada, la echipa a mai ajuns Angel Martinez, fundas in varsta de 29 de ani si Victor Fernandez, jucator de banda dreapta in varsta de 22 de ani.

"FC Viitorul Constanta anunta transferului jucatorului spaniol José Miguel Castañeda Macho "Josemi", care a semnat un contract valabil pentru 3 ani cu echipa noastra.

Nascut la 26 februarie 1998, Josemi evolueaza pe postul de mijlocas central si a fost legitimat ultima data la Las Palmas. A mai jucat in cariera si pentru Racing Santander", a fost anuntul pe site-ul oficial al clubului.