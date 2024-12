După 21 de etape desfășurate în sezonul regulat al SuperLigii României, FCSB se situează pe poziția secundă la egalitate cu ”șepcile roșii”, care au însă un golaveraj mai bun.



Pe FCSB mizează, de fapt, Victor Becali, că va lua titlul. Fostul agent consideră că Elias Charalambous dispune de un lot care posedă jucători care pot face diferența.



Mai mult, Victor Becali a scos în evidență și transferul realizat de FCSB la început de toamnă. E vorba despre Daniel Bîrligea, care a făcut show la aproape fiecare meci al roș-albaștrilor.



Victor Becali: ”Ea va lua titlul! Să fim serioși, ce naiba”



”Părerea mea e că titlul îl ia FCSB. Are o echipă bună, are un lot mai bun, are jucători care pot face diferența. Să fim serioși, ce naiba.



FCSB a plătit două milioane de euro pe un jucător (n.r. pe Daniel Bîrligea, de la CFR Cluj), domnule. Băiatul a dat goluri, a înscris, ce naiba. Lucrurile sunt evidente”, a spus Victor Becali, potrivit iamsport.



De aceeași părere e și Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF). ”(n.r. Cine va câștiga SuperLiga?) FCSB!”, a replicat ”Oracolul din Bălcești”, la fanatik.



Cum arată clasamentul SuperLigii