Veste bomba in fotbalul romanesc! Se unesc cele doua Craiove?! "Am informatii de la locul faptei"

Liga 1 ar putea avea parte de o super forta in viitorul apropiat.

Fostul deputat Madalin Voicu a aruncat bomba si spune ca are cunostiinte cum ca la Craiova cele doua echipe se vor uni si vor forma una singura. Acest scenariu pare greu de crezut in acest moment, avand in vedere orgoliile si diferentele de opinie intre suporteri si conducatorii celor doua formatii, insa fotbalul romanesc ne-a obisnuit cu surprize incredibile.

"Eu cred ca cele doua echipe se vor reuni! Am informatii de la locul faptei. Eu spun ca acesta este proiectul, dar nu stiu sa va zic cand se va face aceasta fuziune. Daca vii si pui ban cu ban la un loc, eu zic ca o sa fie mult mai bine decat este acum. Eu asa am auzit, ca exista un proiect.

Probabil ca anul viitor sau peste doi ani o sa se refaca o singura echipa, Universitatea Craiova, si sa fie cu o echipa compusa din cele doua. Ma gandesc ca se lasa la o parte niste interese meschine si se doreste o mare echipa", a spus Madalin Voicu la Realitatea Sportiva.