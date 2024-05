Giuleștenii au rămas fără antrenor în play-off-ul Superligii României, după ce conducerea l-a demis pe Cristiano Bergodi în urma formei slabe a echipei. De interimat s-a ocupat Bogdan Lobonț, care, după venirea lui Neil Lennon, a rămas la club ocupând postul de secund.

Neil Lennon a vorbit în presa din Scoția după ce a preluat-o pe Rapid și a dat verdictul despre Dan Șucu

Neil Lennon a evidențiat că e o posibilitate ca în următoarea stagiune să se lupte la titlu în Superliga României. Antrenorul irlandez a mai menționat, în presa din Scoția, de asemenea, că a rămas impresionat de discuțiile pe care le-a purtat cu Dan Șucu, acționarul majoritar al giuleștenilor.

Tehnicianul a mai antrenat de-a lungul carierei sale la echipe precum Omonia Nikosia, Celtic, Hibernian FC și Bolton

”Există o șansă să mă lupt la titlu acolo, acționarii au planuri mari pentru club. Au făcut un stadion nou, bază de pregătire, lucrurile merg în direcția potrivită. Știu că ei vor să se lupte pentru titlu. Am mai avut oferte și din alte părți, însă m-a atras acest proiect. Economia este în creștere și există o șansă să progresez din punct de vedre al fotbalului. România s-a calificat la EURO și asta a creat o emulație. Au multe stadioane noi, se pun la punct cu infrastructura.

Când m-am întâlnit cu domnul Șucu, în Grecia, am fost foarte impresionat, se vedea că e determinat să facă lucrurile corect, nu se gândește doar la prima echipă, ci și la juniori. Vrea să construiască ceva pentru generațiile viitoare și să construiască o bază de jucători tineri care să fie mai deconectați de la social-media și mai atenți la fotbal.

Astea sunt planurile lui, ambițiile lui, e un om care s-a îmbogățit prin forțe proprii, iubește echipa și a făcut o pasiune pentru fotbal. (n.r. Dan Șucu) Este conștient de problemele pe care le are echipa în ceea ce privește sportul și alte aspecte, așa că este o schimbare completă: un nou director sportiv, un nou antrenor, un nou staff.

El a înlocuit toți oamenii de care nu era mulțumit, pe care nu-i considera buni din punct de vedere al eticii muncii. Făcând treaba profesional și corect, așa că acesta este un nou început cu tot personalul nou. Și există o prospețime în legătură cu asta.

Deja mă uit la jucători. Știi, am identificat 4-5 sectoare în care echipa trebuie să se îmbunătățească și stilul de joc pe care dorim să-l aducem. El este mulțumit de asta.

(n.r. Și vei încerca să folosești scouting-ul de acolo, dar te-ai întoarce la cineva din Marea Britanie pe care l-ai putea...) Posibil. Știi, în acest moment, directorul sportiv are deja o listă de jucători care sunt vizați, așa că am trecut prin câțiva dintre ei, 3 sau 4, și deja se încearcă să se încheie câteva tranzacții”, a spus Neil Lennon pentru PLZ Soccer - The Footbal Show, citat de iamsport.ro.

Rapid a încheiat pe ultimul loc play-off-ul Superligii României cu 32 de puncte. O victorie, un egal și opt eșecuri au înregistrat giuleștenii după 10 etape desfășurate în partea a doua a campionatului.