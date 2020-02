"Vedeti-va de treaba, nici Tiriac nu se compara cu el!" Becali, din nou cel mai bogat om din Romania? Anunt de ultima ora

Dumitru Dragomir spune ca niciunul dintre milionarii din Romania nu se poate compara cu Becali!

Patronul FCSB si-a redobandit pozitia de lider in topul marilor averi, crede Dragomir. Noul boom imobiliar l-a ridicat deasupra lui Ion Tiriac in clasament, crede Dragomir. Fostul sef de la Liga spune ca Becali detine in continuare suprafete mari de teren in zonele cu preturi mari ale Capitalei.

"La Dinamo trebuie gasit un om cu bani multi, ca Gigi Becali. Nu exista om cu bani mai multi ca Gigi Becali in tara asta. Stiu ce pamanturi are Gigi Becali si ce locuri de casa. Tiriac e prea destept sa intre in fotbal. Fotbalul inseamna puscarie. Nu exista sa scapi. Tiriac e un timp prea destept! La averea lui, nu cred ca poate sa faca vreo prostie. Nu le-am numarat", a spus Dragomir la PRO X.

Averea lui Ion Tiriac este estimata in acest moment la 1,2 miliarde de euro. Becali are o ascensiune spectaculoasa, daca declaratiile lui Dragomir sunt reale. In perioada in care se afla la inchisoare, Becali nu mai depasea 300 de milioane de euro in estimari.