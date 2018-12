"Iti da bani sa te duci la shopping dupa fiecare gol?!" Dezvaluiri de ultima ora: ce i-a spus un dinamovist sotiei lui Hanca dupa gol

Scandal la Giurgiu dupa Astra 4-1 Dinamo.

Sotia lui Hanca sustine ca a fost agresata in tribuna de un suporter dinamovist, dupa golul marcat de sotul sau. Varianta e infirmata de fani.

Totul ar fi plecat de la bucuria considerata exagerata a Andreei. "Iti da bani sa te duci la shopping dupa fiecare gol?" - i-ar fi strigat un dinamovist, moment in care lucrurile au degenerat in tribuna, scrie PRO Sport. Dinamovistii spun ca nu au lovit-o si ca a avut loc doar un schimb de replici. Sotia lui Hanca are insa alta versiune.

"Sunt in stare de soc. Am fost atacata de fanii lui Dinamo pentru ca m-am bucurat la golul sotului meu. Daca nu era fratele meu cu mine, eram calcata in picioare. Nu ma pot opri din plans, nu am mai patit asa ceva in viata mea. Au impins o prietena care e gravida in luna a 4-a!", a spus Andreea Hanca pentru Gazeta Sporturilor.