BREAKING NEWS | Adi Petre a fost testat pentru Covid-19! Atacantul a primit rezultatul dupa meciul cu FC Botosani

UTA Arad a remizat cu FC Botosani, pe teren propriu, scor 0-0.

Adi Petre a fost scos din lot inaintea partidei, desi s-a antrenat alaturi de echipa duminica. Fotbalistul s-a simtit rau si a fost lasat acasa.

In conditiile in care mai multi jucatori si membri ai staff-ului aradenilor sunt infectati cu noul coronavirus, atacantul a facut un test pentru Covid-19.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, rezultatul, care a venit la finalul partidei cu FC Botosani, este negativ.

In absenta lui Adi Petre, UTA nu a reusit sa castige in fata celor de la FC Botosani, dar a urcat un loc in clasament, avand un total de 30 de puncte.