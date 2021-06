Valerica Gaman a explicat de ce a semnat cu Craiova: "A fost singura echipa din Liga 1 care m-a dorit"

Valerica Gaman, 32 de ani, este noul fotbalist al Craiovei. Fundasul a explicat de ce a ales sa semneze cu gruparea patronata de Mihai Rotaru.

"Am ganduri de a face treaba buna, de a ma integra cat mai repede si nu vreau sa fac declaratii pompoase, stiu ce asteapta lumea de la mine. Fotbalul este imprevizibil, nu ma gandeam ca o sa vin aici. A fost o negociere corecta si am semnat cu echipa care m-a dorit cel mai mult. Am deja 32 de ani, vreau ca in ultima parte a carierei sa joc in fata craiovenilor.

A fost singura echipa din Liga 1 care m-a dorit. Cu majoritatea colegilor ma cunosc, eu sper sa ma integrez cat mai repede. Ar fi superb sa castig titlul cu Craiova. Eu n-am venit aici sa iau locul nimanui, am venit sa ma pun la dispozitia clubului. Cred ca va fi un campionat mult mai bun acum, au intrat echipe de traditie in Liga 1", a declarat, intr-un interviu acordat pentru site-ul oficial al detinatoarei Cupei Romaniei, Valerica Gaman.

Pana acum, Valerica Gaman a evoluat pentru FC U Craiova, Dinamo, Karabukspor, FCSB, Al Shabab si Astra Giurgiu. Fundasul are 14 selectii la echipa nationala.