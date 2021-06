CS Universitatea Craiova a anuntat, miercuri, tranferul fundasului Valerica Gaman, 32 de ani.

"Fundasul central Valerica Gaman a semnat contractul cu Universitatea Craiova si va ajunge in cursul zilei de astazi in cantonamentul din Austria. Mult succes in tricoul alb-albastru!", se arata pe pagina oficiala de Facebook a gruparii oltene.

Pana acum, Valerica Gaman a evoluat pentru FC U Craiova, Dinamo, Karabukspor, FCSB, Al Shabab si Astra Giurgiu.