”Vă simțiți favoriți la titlu?”. Cum a răspuns Iulian Cristea, după FC Voluntari - FCSB 1-2

Vicecampioana a început anul cu trei victorii în primele patru partide și speră din nou la titlu în Superligă. Iulian Cristea a tras primele concluzii după succesul de la Voluntari, care a adus-o pe FCSB la doar cinci puncte de lider.

Întrebat dacă parcursul bun de până acum o face pe FCSB să fie favorită la titlu, fundașul lui Gigi Becali a preferat să rămână rezervat.

Iulian Cristea: ”Cred că va fi un play-off echilibrat”

„Da, e o etapă perfectă pentru noi, era important să luăm toate cele trei puncte, ținând cont că și Farul, și CFR s-au încurcat. Mă simt din ce în ce mai bine. Din păcate, am luat un gol pe o greșeală. Controlam jocul, aveam 2-0, ne-am panicat puțin dar mă bucur că am luat toate cele trei puncte.

Suntem foarte bine, formăm un grup unit, ne dorim să luăm cele trei puncte în meciul cu Universitatea Craiova.

(n.r. - Vă simțiți favoriți?) Mai sunt multe meciuri, ne dorim cum ne dorim în fiecare an, dar mai sunt multe meciuri, fiecare echipă e bună. Cred că va fi un play-off echilibrat, sperăm să ducem acest ritm cât mai mult. Sunt de patru ani aici, cred că în fiecare an am început prost”, a spus Iulian Cristea.

FCSB a urcat pe locul trei după succesul cu FC Voluntari, peste Rapid, cu 47 de puncte, la doar cinci puncte distanță de liderul Farul Constanța și la trei puncte de campioana CFR Cluj, care ocupă locul doi.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în timp ce FC Voluntari, care a rămas pe locul 11, se va deplasa pe terenul lui FCU Craiova.