Reacția lui Malcom Edjouma după ce a reușit prima sa „dublă”! Ce spune despre o posibilă plecare de la FCSB

Edjouma a marcat de două ori în meciul cu FC Voluntari (scor final 1-2) și i-a adus victoria FCSB-ului pentru a doua la rând după ce în etapa precedentă a dat unicul gol al partidei cu CFR Cluj (scor final 0-1).

Edjouma nu crede că Gigi Becali i-a crescut prețul după reușitele din ultimele meciuri, însă spune că în momentul de față nu se gândește la o plecare de la FCSB.

Edjouma: „Nu am avut timp să mă bucur!”

„Am ajutat echipa. Am jucat pentru echipă. Nici nu stiu daca am facut un meci bun astazi, dar este important că am reușit să-mi ajut echipa.

Este prima mea „dubla”. Nu am avut timp să mă bucur, pentru că au venit toți peste mine. De fiecare dată când marchez mă gândesc că pot să-l dau pe al doilea.

Sunt aici. Mă gândesc doar la această echipă. Acum sunt aici și toată lumea îmi știe calitățile. Am avut nevoie doar de o perioadă de timp pentru a mă adapta.

Prețul meu nu se schimbă. Nu cred că l-a schimbat patronul pentru că am marcat în ultimele două meciuri.

Acum suntem foarte bine, însă trebuie să rămânem concentrați și să luăm puncte și în viitoare confruntări”, a spus Malcom Edjouma la finalul meciului cu FC Voluntari.

FCSB a învins-o pe FC Voluntari cu scorul de 2-1 (1-0), duminică seara, în deplasare, într-o partidă din etapa cu numărul 25 din Superliga.

FCSB a urcat pe locul trei după succesul cu FC Voluntari, peste Rapid, cu 47 de puncte, la doar cinci puncte distanță de liderul Farul Constanța și la trei puncte de campioana CFR Cluj, care ocupă locul doi.

În următoarea rundă, FCSB va juca pe teren propriu cu Universitatea Craiova, în timp ce FC Voluntari, care a rămas pe locul 11, se va deplasa pe terenul lui FCU Craiova.