CHINDIA TARGOVISTE - FCSB | "Avem alta mentalitate, intram altcumva in teren!" A dat militaria jos din pod! Ionut Vina spune ce i-a transmis Vintila si cum poate FCSB sa ia titlu

FCSB se va deplasa la Ploiesti pentru ultimul meci din turul campionatului pe care il va disputa in compania celor de la Chindia Targoviste. Ros-albastri se afla pe locul 11 in clasament inainte de aceasta partida, la egalitate cu adevrsara ei de maine seara, care se afla pe locul 10 cu acelasi numar de puncte. Mijlocasul celor de la FCSB, Ionut Vina, a vorbit despre meciul de maine seara si spune ca va fi un meci foarte greu, dar echipa lui Vintila va da orice pentru victorie.

"Nu este un meci usor, ne asteapta o partida foarte grea, Chindia e o echipa foarte agresiva si noi trebuie sa ne ridicam la nivelul lor de agresivitate. Este un moment prielnic sa legam cateva victorii la rand, dar eu imi doresc sa terminam turul cu o victorie. Nu ne face cinste acest loc in clasament, suntem la egalitate de puncte cu ei (n.r. Chindia), nu convine nimanui din club aceasta situatie, dar trebuie sa mergem acolo sa castigam. Nu ma intereseaza ce fac celelalte echipe, eu imi vad de treaba mea la acest club, trebuiue sa la legam o serie de victorii sa ne apropiem de play-off.

S-au legat cateva relatii de joc, avem alta mentalitate, altcumva intram in teren, suntem mult mai pregatiti acum, mister (n.r. Bogdan Vintila) a venit cu filosifa lui si se vede acest lucru. Un tur nu foarte bun, pentru ca FCSB este obisnuita cu locurile fruntase, iar noi speram sa intram in play-off, sa ne indeplinim obiectivul. O sa dau tot la antrenament zi de zi, cand imi va veni randul voi demonstra ca merit sa fiu titular. O sa joc cat se poate de simplu, cand o sa am spatiu o sa accelerez, cand nu, o sa dau pasa cum imi cere antrenorul.

Noi trebuie sa demonstram ca meritam sa fim in play-off. Nu mi-am imaginat asta, dar asta e realitatea si trebuie sa o privim ca atare, sincer nu cred ca vom rata play-off-ul", a declarat Ionut Vina la conferinta de presa.