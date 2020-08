UTA isi face echipa de titlu! Cine sunt ultimii doi jucatori transferati la Arad

UTA nu se mai opreste din transferuri, dupa ce a promovat in primul esalon al fotbalului romanesc.

Formatia aradeana a ajuns la 5 transferuri efectuate in aceasta vara. Astazi, echipa pregatita de Laszlo Balint si-a prezentat ultimele doua achizitii. Fundasul Erico Da Silva si portarul Horatiu Moldovan au fost astazi prezentati oficial.

Fundasul brazilian a evoluat ultima data pentru echipa FK Sabail, din Azerbaidjan, iar Moldovan in Liga 2, la Ripensia Timisoara.

Erico a mai jucat in Liga 1 pentru U Cluj, Pandurii si Astra si a declarat ca se bucura foarte mult ca s-a intors in Romania.

"Sunt fericit ca am ajuns aici, stiu ce inseamnă UTA, e o echipa de traditie. Sper sa pot sa ajut echipa, sper sa ajungem la nivelul la care ne dorim noi. Multumesc pentru oportunitatea de a ajunge aici.

Sunt fericit ca m-am intors in tara, ma bucur ca am revenit. Am fost un pic stresat ca nu stia daca pot intra in tara. Acum gandul meu este sa joc fotbal linistit", a declarat brazilianul.

Horatiu Moldovan a mai jucat la CFR Cluj, Hermannstadt sau Sepsi.

"Sunt fericit ca am ajuns la o echipa de traditie, cu suporteri minunati. Am simtit pe pielea mea la meciul direct. Am venit cu scopul de a juca in Liga I, sunt constient ca am o concurenta mare.

Imi astept randul si cu siguranta va veni. Toti venim cu acelasi gand, sa mergem in play-off, acesta este principalul obiectiv", a spus Moldovan.

La UTA au mai sosit in aceasta vara Nelut Rosu si jucatorii de atac: Vlad Morar si Ioan Hora.