Surpriza URIASA! Toata lumea il dadea somer, dar Torje va juca in echipa cu fostul galactic Robinho. Cu cine a semnat

Gabi Torje si-a gasit echipa!

Liber dupa ce s-a despartit de rusii de la Akhmat, Torje s-a inteles cu Sivasspor. Mijlocasul a semnat pe un an cu echipa unde joaca Robinho. Torje va mai fi coleg cu un roman la Sivasspor: fostul stelist Paul Papp.



Sezonul trecut, Sivasspor a terminat pe 7 in Superliga din Turcia. In acest sezon isi propune sa lupte pentru cupele europene.

Torje a jucat putin in 2018, dupa un imprumut esuat la Dinamo. In Turcia, fotbalistul a mai trecut pe la Konyasport si Karabukspor.