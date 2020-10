FOTO | Si-a decorat casa de Halloween si s-a trezit cu politia la usa! Vecinii au sunat disperati cand au vazut cum arata curtea omului

Un barbat si-a decorat casa atat de realistic, incat politia a fost nevoita sa vina la el la usa.

Steven Novak, un barbat din Dallas, a facut politia sa se prezinte la el la usa dupa ce mai multi vecini din zona au alertat autoritatile cu privire la decorul violent de Hallowen.

Totul parea atat de real incat vecinii s-au temut sa nu fie vorba de ceva real la mijloc.

Steven a folosit aproximativ 24 de litri de sange fals pentru a reproduce scena unei crime sadice in curtea din fata a cartei sale.

Mai multe corpuri ucise intr-un stil barbar sunt asezate prin curte si cantitati uriase de sange sunt imprastiate peste tot.

Politia a venit sa vorbeasca cu Steven, insa acesta sustine ca ofiterii au laudat realismul decoratiilor sale.

"Vecinii mi-au spus ca masinile de politisti patrulau de ceva timp in fata casei mele. Am fost acasa pentru a vorbi cu ei si mi-au spus ca li se pare grozav. Au fost acolo doar pentru ca li se cerea in mod repetat sa raspunda la plangerile care au fost depuse", a spus barbatul, potrivit Daily Star.

In ciuda numeroaselor plangeri, Steven nu a fost descurajat sa construiasca in viitor o alta scena similara.

"Sincer, cred ca as fi putut sa fac mai mult. Planurile mele erau mult mai dure pe hartie. Totusi, poate anul viitor", a mai spus barbatul.