Echipele din țara vecină României urmăresc Superliga și în ultimii ani au transferat chiar și jucători români, în acest moment în primele două campionate din Ungaria evoluând un număr important de fotbaliști cu ”naționalitate tricoloră”.

În această vară se poate face o nouă astfel de mutare, dar fără sumă de transfer, fiind vorba de un fotbalist care abia a reziliat contractul cu formația pentru care a evoluat în ultimii doi ani. De această dată nu se află în prim-plan un român, ci Roland Varga!

Roland Varga, șanse mari să revină în Ungaria după experiența de la Sepsi

Din informațiile Sport.ro, mijlocașul de bandă, în vârstă de 34 de ani, născut la Budapesta, este foarte aproape să revină în Ungaria după experiența de la Sepsi OSK, cu care a reziliat contractul recent. Deși între jucător și formația din Sfântu Gheorghe era, se pare, o clauză prin care acordul putea fi prelungit, aceasta nu a fost activată.

Sursele Sport.ro au aflat că Bernd Storck vrea să întinerească lotul, să scadă media de vârstă de la Sepsi, iar din acest motiv, pentru că are 34 de ani, Roland Varga s-a numărat printre ”cei sacrificați”. Nu duce lipsă de oferte, situația sa fiind clară încă anterior terminării sezonului din Superliga României și intrând de câteva săptămâni în atenția unor formații din Ungaria.

Așa se face că în această vară maghiarul se poate întoarce acasă, pentru că în ultimii trei ani a jucat în afara Ungariei, pe lângă Sepsi mai evoluând în Emiratele Arabe Unite și în Polonia.

Roland Varga a jucat la Brescia și are patru campionate în Ungaria

Referitor la cariera lui Varga, recent plecat de la Sepsi, el are un trecut interesant, cu Brescia în CV, dar și cu o altă echipă de tradiție din ”Cizmă”, Foggia. Cel mai mult a jucat în Ungaria, bifând și Ferencvaros sau ETO Gyor printre formațiile cu care a fost sub contract. Are nouă trofee în dreptul său, iar două au fost luate cu Sepsi, Cupa României în 2023 și Supercupa României în 2024.

În Ungaria a cucerit celelalte șapte trofee, patru titluri și trei Cupe ale Ungariei. Trei titluri și cupele au fost cucerite cu Ferencvaros, iar un campionat a fost luat cu ETO Gyor.

Cotat la 400.000 de euro, Roland Varga se laudă și cu 24 de meciuri în tricoul naționalei maghiare, pentru care a marcat de trei ori. A fost în lotul naționalei țării sale și în trei meciuri în care Ungaria a întâlnit România, dar nu a intrat pe teren.