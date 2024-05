Memphis Depay, OUT de la Atletico Madrid! Ce urmează pentru olandez

Atacantul olandez a semnat cu Atletico Madrid, în La Liga, la sfârșitul lui ianuarie 2023. După un singur an și jumătate petrecut pe ”Civitas Metropolitano”, Memphis Depay (30 de ani) o va părăsi pe Atletico Madrid, așa cum relatează Fabrizio Romano pe rețelele social media.

Internaționalul olandez a bifat la madrileni 40 de apariții, a reușit să-și treacă numele pe tabela de marcaj de 13 ori și să paseze decisiv în două situații diferite, în 1500 de minute petrecute în echipamentul clubului.

”Memphis Depay și Atletico Madrid se vor despărți. Jucătorul devine liber de contract. Înțeleg că nu există o prelungire automată a contractului pentru următoarea stagiune. Memphis va fi liber să-și găsească un alt club. Încă un nume mare pe piața transferurilor”, a punctat Fabrizio Romano.

