Un oficial LPF contrazice existenta unui protocol pentru reluarea Ligii 1! Cand ar putea incepe campionatul 

Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a vorbit despre reluarea fotbalului in Romania.

Justin Stefan a vorbit in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport" despre protocolul care ar urma sa fie impus in Liga 1 odata cu reluarea campionatului. Secretarul general al LPF a negat informatiile aparute in Gazeta Sporturilor.

"Nu stiu de unde este acel protocol, la noi nu a ajuns nimic. La nivelul FRF s-a alcatuit un grup, noi lucram la un draft de protocol, care va fi propus catre FRF, in timp ce si Federatia va face un draft de protocol, ne vom consulta si vom ajunge la o solutie", a declarat Justin Stefan la PRO X.

"Trebuie sa terminam prima faza pe 20 iulie!"

Secretarul general al LPF a vorbit despre reluarea campionatului si cum s-ar putea desfasura meciurile din Liga 1.

"Da, este posibil sa reluam activitatea de pregatire pe 16 mai. Avem nevoie de 11 date pentru a termina meciurile pana pe 20 iulie, avem meciuri de play-off, plus datele pentru Cupa Romaniei.

Am putea relua copetitia fie 6-7 iunie, fie saptamana urmatoare 13-14 iunie. La play-out nu e presiune din partea UEFA, acolo trebuie sa ne coordonam cu FRF pentru baraj.

Ideea este sa terminam prima faza a competitiei, play-off-ul pana pe 20 iulie, cu play-out-ul ne putem intinde mai mult", a spus Justin Stefan.