"Vreau FCSB sa fie Steaua!" Reactie clara a lui Razvan Lucescu cand a fost intrebat despre fotbalul romanesc: "E o greseala ca sunt doua echipe ale Craiovei!"

Razvan Lucescu a vorbit despre situatia fotbalului din Romania!

Antrenorul lui PAOK a fost intrebat despre lipsa de rezultate de la nationala Romaniei si a explicat situatia, punand totul pe seama absentei cluburilor emblematice din prima Liga, care ofereau in trecut jucatori importanti in campionatele straine, iar acestia faceau performanta si in tricoul nationalei.

Lucescu a tras un semnal de alarma in cazul nou-promovatelor, mentionand ca principalul obiectiv al lui FCU Craiova si Rapid ar fi sa se salveze in sezonul urmator.

"In trecut, fotbalul nostru era altul, erau mult mai multe posibilitati, erau multe echipe care dadeau jucatori buni, care plecau afara.

CFR a adus foarte multi jucatori straini. Rapid, ce a facut? A disparut, Liga 5, a revenit acum. Steaua s-a desprins, lumea a plecat. E o Stea in Liga 2, care nu poate promova si FCSB. Dinamo care era o forta, are in spate..

S-a ajuns in situatia asta din cauza unui management total gresit, oamenii de afaceri, cu personalitate, au avut probleme. Din cauza iesirilor din fenomen ale lui Dinamo, Rapid, Steaua, Timisoara, Vasluiul. Daca vorbim repede asa, iti dau sase echipe care se bateau de la egal la egal.

FCSB nu mai e acel nume de forta, nu mai e Steaua. Din punctul meu de vedere e o greseala ca sunt doua echipe ale Craiovei, trebuia sa fie una singura. A plecat de la o Craiova, a disparut aceea, s-a creat cealalta, a Primariei. Era mult mai mare forta daca era o singura Craiova.

Craiova care promoveaza, ca si Rapidul, vin dupa multi ani de ligi inferioare, nu va asteptati sa faca ceva spectaculos. Cel mai important lucru anul acesta pentru ele este sa se salveze.

Toate echipele care promoveaza, indiferent de campionat, au probleme in primul an, de adaptare. E foarte important sa reuseasca sa supravietuiasca. Daca raman, dupa aia, altfel cresc.

Vreau FCSB sa fie Steaua, sa fie derby, Steaua-Rapid, Dinamo-Rapid, Dinamo-Steaua, Universitatea Craiova-Steaua. E altceva, suna altceva. Lumea ar fi innebunita sa vina sa vada, asa, scuza-ma.

Suntem singura tara care are o astfel de situatie. Steaua are doua echipe, Rapid are doua echipe, Craiova are doua echipe, Timisoara..", a spus Razvan Lucescu la Digi Sport.