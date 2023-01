Nana Falemi a vorbit despre situația în care se află Mihai Pintilii și l-a dat drept exemplu pe legendarul fotbalist român, actualul antrenor de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi.

Un fost jucător de la Steaua, 'atac cu talpa' la Mihai Pintilii: „Hagi lipsea de la antrenamente să studieze pentru licența PRO”

Hagi a dirijat-o pe Bursaspor în 2003, iar Falemi a evidențiat faptul că în timp ce se afla pe banca tehnică a echipei din Turcia, tehnicianul își dădea licența PRO în România.

„Nu cred că e o problemă cu şcoala. Gică Hagi era la Bursa şi venea la licenţa PRO. E Gică Hagi. Lipsea de la antrenamente şi venea să studieze pentru licenţa PRO.

Ca să îmi iau licenţa UEFA, am făcut cursuri doi ani. Din perspectiva mea, e treaba lui Pintilii ce face, dacă poate să antreneze şi are rezultate, bravo lui. E o treabă generală. Pintilii iese în evidenţă, pentru că Federaţia a ajuns la un moment zero, după care nu mai merge. Până acum, a mers.

Au fost mulţi antrenori care au antrenat cu dispensă în Liga 1, ori aveau licenţă inferioară şi s-au înscris în timp ce antrenau în Liga 1. Dacă nu mă înşel, Contra, Olăroiu au antrenat în Liga 1, care ulterior s-au înscris la licenţă. Dacă Gigi Becali l-a angajat pe Pintilii, mă bucur pentru el. Câştigă o pâine, câştigă un ban, îşi hrăneşte familia, bravo lui!”, a spus Nana Falemi, potrivit as.ro.

„Să îmi dea 4 ani, nu am problemă! Să mă suspende cât poate el!” Discursul lui Mihai Pintilii în „războiul” cu Burchel: „Îl fac să audă lumea și despre el!”

„Nu se va ajunge nicăieri, asta e părerea mea. Nu mai zic nimic. Niciodată nu a încercat cineva din Federație să vorbească cu mine, au fost alții poate mult mai mari decât mine și nu au discutat, îi las în pace, îmi văd de drumul meu, sunt înscris la școala pentru carnetul de antrenori, o să încerc să îl iau, o iau treptat. Cu Burchel o să am discuții doar când merg la cursuri de carnet, în rest nu am ce discuta cu el, nu am prietenie cu el.

Dacă el își face nume pe numele meu, el de 3 săptămână vorbește doar despre Pintilii, mă bucur că sunt băgat în seamă și mă bucur că pot să îl fac și pe el să audă lumea despre el. Înseamnă că nu am fost un prost, nu am fost un fraier și asta mă bucură.

Doamne ajută! Să îmi dea 3 luni, 3 ani, 4 ani, nu am nicio problemă. Dacă crede că am greșit și merit să stau suspendat, ce pot să fac eu? Nu știu pentru ce să fiu suspendat, pentru o poză, habar nu am. Că am ridicat tabela, că-s delegat în acte și nu am voie să dau...la urma urmei, oricine de pe bancă se ridică și mai țipă, ce să facem, suntem legați de scaune? Nu avem cum asta.

Nu mă simt constrâns. Mă simt foarte bine, băieții se simt foarte bine și nu am nicio problemă cu nimic. Chiar l-aș ruga, dacă ar putea, să mă suspende cât poate el cel mai mult, să fie el liniștit. Nu mă simt vânat, nu am ce să vorbesc cu niște oameni care doar vor răul în țara asta. Dacă voia să facă ceva bine, ne ajuta. Am fost fotbaliști, am jucat 50 de meciuri la echipa națională, mi-am rupt piciorul pentru echipa națională, măcar bun simț să ai, în rest, nimic altceva”, a declarat Mihai Pintilii după meciul cu Hermannstadt.