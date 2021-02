Dezvaluiri incredibile despre Gigi Becali! "A spus sa nu mearga la yoga, ci la biserica!" Reprosurile facute de patronul FCSB

Gigi Becali nu a ascuns niciodata ca este o persoana religioasa.

Mihai Roman a povestit un episod amuzant din perioada cand juca in tricoul ros-albastru. Actual jucator de la FC Botosani a spus ca Becali le-a reprosat fotbalistilor sa nu mai mearga la yoga, ci la biserica.

"A venit o data in vestiar dupa un antrenament si le-a reprosat jucatorilor ca merg in alte parti si nu la biserica! Sa nu mai mearga la yoga si alte lucruri de genul. Si m-a dat exemplu pe mine: ‘Uitati-va la Roman!’. Ceva de genul asta.

Toata lumea asculta cu atentie ce a zis nea’ Gigi, toti erau seriosi si ascultau. Asa e mereu cand intra in vestiar", a spus Mihai Roman pentru Fanatik.

Mihai Roman (36 de ani) a fost transferat de FCSB de la Botosani in august 2018 pentru suma de 400.000 de euro, iar in septembrie 2019, s-a intors la clubul lui Valeriu Iftime. In sezonul de la FCSB, Roman a jucat in 28 de partide, a inscris doua goluri si a oferit 4 pase decisive.