S-a aflat totul despre transferul lui Denis Harut la FCSB! "Nu cred ca i-a parut rau ca a facut asta! A fost foarte surprins"

Denis Harut s-a transferat la FCSB in aceasta iarna, dupa ce in prima faza a refuzat mutarea la echipa lui Gigi Becali.

Patronul lui FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit despre transferul lui Denis Harut la FCSB, realizat de abia dupa a doua incercare.

"Nu imi pare rau ca a plecat Harut la FCSB. Conteaza sa se adapteze el acolo. Atat. A fost vointa partilor. Mai mult a fost vointa lui la final. Daca el ar fi spus ca nu vrea, nu era. El a hotarat, el a plecat. Nu cred ca i-a parut rau prima data. A ramas surprins.

Foarte surprins. S-a vorbit mult despre transfer, dar nu i-a spus nimeni ca va semna doua contracte. El voia sa i se spuna dinainte chestia asta. Ca daca i se spunea, semna cinci contracte, nu doua. S-a enervat in seara respectiva. Am aflat a doua zi si lui ii era un pic rusine ca nu cumva «domnul Iftime sa nu se supere ca n-am semnat». M-a sunat a doua zi si i-am spus ca n-am nimic impotriva si ca il astept cu drag acasa. Asta a fost.

A reaparut oferta de la FCSB. Ca sa nu mai am asemenea probleme am vorbit cu el, sa imi spuna opinia lui clara. El mi-a spus: 'Daca totul e ok si va convine oferta dumneavoastra, o sa plec si imi asum ce este de semnat acolo'", a povestit Iftime pentru Fanatik.

FCSB a platit 700.000 pentru jucatorul crescut de Poli Timisoara, care are si 4 selectii pentru nationala U21 a Romaniei.