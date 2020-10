ULTIMA ORA | Cati spectatori vor fi in trubine la duelul Islanda - Romania: anuntul facut de Federatia Islandeza de Fotbal

Islanda - Romania va fi in DIRECT pe PRO TV si SPORT.RO, joi, de la 21:45.

Meciul dintre Islanda si Romania se va juca cu spectatori in tribune. Federatia Islandeza de Fotbal a anuntat ca va permite accesul a 350 de spectatori pe stadionul Laugardarsvollur, arena care are o capacitate de 9800 de locuri.

Dupa ce UEFA a permis accesul a maxim 30% de suporteri din capacitatea stadionului echipei gazda, autoritatile islandeze au venit cu noi detalii despre situatia prezentei fanilor la evenimentele sportive:

"Nu este permisa prezenta spectatorilor la evenimente sportive in interior. In aer liber, vor putea fi prezenti pana la 100 de spectatori in fiecare departament bine delimitat, cu conditia ca acestia sa stea pe locuri numerotate, inregistrate pe nume si sa poarte o masca pe faca", a fost conditia pusa de autoritatile de la Reykjavik.

Islandezii vor permite cate 350 de spectatori la fiecare meci pe care echipa nationala il joaca in aceasta toamna.