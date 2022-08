Ultimul meci pentru Boli la Botoșani? „Am simțit ceva” Ce a spus fotbalistul dorit de FCSB

Botoșani a pierdut, din nefericire, în minutul 90+3 confruntarea cu Universitatea Craiova și a ratat, astfel, avansarea pe poziția a doua. Elevii lui Mirel Rădoi au cules cele trei puncte și au egalat oaspeții de luni seară în clasament (11p).

După meci, Kevin Boli, fotbalistul care a trecut pe la campioana României, a vorbit despre o posibilă reîntoarcere la CFR Cluj, afirmând că nu a primit nicio ofertă. Cu toate acestea, când a fost întrebat de FCSB, jucătorul „a simțit ceva”.

Boli: „Am simțit ceva”

„Eu sunt la Botoșani, am simțit ceva (n.r. că FCSB îl dorește pe Boli), dar acum sunt la Botoșani și avem meci joi cu Argeș. Asta e zvon (n.r. că CFR îl vrea pe Boli), acum sunt la Botoșani. Nu am avut nimic, nicio ofertă. Sunt la Botoșani și joi avem meci. Nu am ofertă de la CFR. ”, au fost cuvintele lui Kevin Boli.

Universitatea Craiova - FC Botoșani 1-0

Craiova culege cele trei puncte de la Severin, dar va trebui să se gândească deja la următoarea partidă. Oltenii vor face deplasarea la Sibiu pentru a se duela cu FC Hermannstadt joi, 1 august, de la ora 21:00.

De cealaltă parte, FC Botoșani, se va duela cu FC Argeș în etapa a opta tot joi, de la ora 18:00. Formația lui Teja se află, la finalul etapei a șaptea, pe locul patru, iar băieții lui Mirel Rădoi au urcat până pe cinci.