Ultimatum pentru Reghecampf la Universitatea Craiova! Ce condiții i-a pus conducerea pentru a rămâne pe bancă și cine i-ar putea lua locul 

Dați drept printre favoriți în cursa pentru titlu la începutul sezonului, oltenii își pun problema intrării în play-off după 23 de etape scurse din sezonul regulat. Universitatea Craiova este pe locul 5, cu 35 de puncte obținute și se luptă intens cu Rapid, Farul și FC Argeș pentru ultimele două poziții din play-off.

Deși startul anului părea optimist, după victoria cu Rapid de pe teren propriu, gruparea din Bănie a pierdut în deplasarea de la Sf. Gheorghe, 1-3, iar situația se îngreunează, atât pentru echipă, cât și pentru antrenor.

Ultimatum pentru Laurențiu Reghecampf la Universitatea Craiova!



Laurențiu Reghecampf (46 ani) a semnat cu oltenii pe 26 iulie 2021, la o zi după umilința cu FCSB din a doua etapă, 1-4. Echipa însă nu a mers atât de bine precum se așteptau oficialii clubului sub comanda sa, astfel că postul său este pus sub semnul întrebării.

Conform surselor www.sport.ro, conducerea Universității Craiova i-ar fi dat un ultimatum lui Reghecampf. În cazul în care nu reușește să câștige în următoarele două etape, meciul cu liderul CFR Cluj și cel cu Dinamo, atunci va fi demis.

În cele 25 de meciuri pe care le-a strâns pe banca oltenilor, Reghecampf a înregistrat 12 victorii, 7 înfrângeri și 6 remize. Sub comanda sa, echipa a reușit să marcheze 44 de goluri, însă a și încasat jumătate din acest număr.

Universitatea Craiova a pierdut în acest sezon, în campionat, cu aproape toate echipele aflate pe locuri de play-off, exceptând-o pe FC Voluntari, echipa de pe poziția a treia, cu care s-a impus în tur, 3-0, și a remizat în retur, 1-1.

Cine l-ar putea înlocui pe Reghecampf



Favorit pentru preluarea postului lui Laurențiu Reghecampf ar fi Marius Șumudică, informează sursele menționate. Tehnicianul român ar fi dorit pe banca tehnică a oltenilor de Marian Copilu, cel care este noul președinte executiv al clubului. Cei doi au colaborat în scurtul mandat al lui Șumudică la CFR Cluj, iar în momentul scandalului izbucnit între antrenor și conducere, a părăsit și el gruparea din Gruia.

Echipa lui Șumudică din Turcia, Yeni Malatyaspor, nu are rezultatele dorite sub comanda antrenorului român, aflându-se pe ultimul loc în clasament. În 15 meciuri, Șumudică are 3 victorii, 9 înfrângeri și 3 remize. 25 de goluri a încasat Malatya, reușind să înscrie cu 10 mai puțin.