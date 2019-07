ULTIMA ORA | "Sunt de acord sa plece!" Jucatorul care ii poate salva sezonul lui Becali e tot mai aproape de FCSB: "Ar face fata fara probleme acolo!" Anuntul momentului

Un fundas stanga e tot mai aproape de FCSB.

Primele variante de fundas stanga pe care Becali le are in vizor sunt Florin Stefan de la Sepsi si Bradley de Nooijer de la Viitorul, insa varianta Aristidis Soiledis ar putea fi varianta cea mai convenabila pentru Becali din punct de vedere financiar. Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a vorbit despre posibilitatea ca Soiledis sa vina la FCSB si spune ca pana in acest moment nu au existat discutii cu FCSB, dar ar fi de acord sa il lase pe Soiledis sa plece.

"Nu am vorbit nimic cu cei de la FCSB eu, personal. Daca nu vorbesc eu, nu poate sa plece. Nu stiu nimic, el mi-a spus la un moment dat ca s-ar putea sa plece, eu i-am spus ca sunt de acord si cam atat. Nu stiu de nicio echipa si nu am vorbit cu nimeni. El e un fotbalist care nu poate pleca gratis, dar oricum, suma pe care o cer eu e ca si gratis, asa ca..

Fara indoiala ar face fata la FCSB. E un fotbalist exceptional, la modul cel mai sincer. Ar vrea sa fie mai aproape de Bucuresti. E un copil mai special, e bun, e fotbalist. FCSB poate fi o echipa la care sa joace linistit, fara probleme. Cred ca are si valoare adaugata, e un tip care stie sa faca si faza ofensiva. In fine, nu vreau sa-l mai perii la telefon. Daca il ia, il perii, daca nu, nu-l mai perii", a declarat Valeriu Iftime pentru Pro Sport.

Soiledis este un fundas stanga in varsta de 28 de ani si a mai evoluat in cariera pentru Olympiakos, Levadiakos, Doxa, Aek Atena, Omonia Nicosia si Kerkyra. Este cotat la 450.000 de euro in acest moment pe transfermarkt.com

Becali: "Ne trebuie neaparat, neaparat, neaparat un fundas stanga!"



Gigi Becali s-a convins ca are nevoie urgenta de un fundas stanga dupa ce a urmarit meciul tur cu Alashkert. In partida din Armenia, Bogdan Andone l-a folosit pe Filip pe acest post, dar patronul nu a fost deloc multumit de evolutia acestuia.

"Mi-a placut de Ovidiu Popescu. Dar Filip...nu te ataca nimeni si tu dai mingea in corner? Trebuie neaparat, neaparat, neaparat sa aducem fundas stanga. Mai asteptam pentru ca eu credeam in Filip, dar am vazut azi ce poate. Nu e postul lui. O sa treaca la fundasi centrali. Eu nu mai iau jucatori doar asa de dragul de a aduce jucatori", a declarat Gigi Becali imediat dupa meciul cu Alashkert.