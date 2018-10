ULTIMA ORA | Schimbari la CFR Cluj: "Il respect pe Iuliu Muresan! Nu am venit sa schimb pe nimeni!"

Imediat dupa meciul dintre FC Botosani si Dinamo, Liga 1 va intra intr-o scurta vacanta. CFR Cluj va reveni intr-o noua prezentare dupa pauza prilejuita de meciurile echipei nationalei din Nations League.

Iuliu Muresan nu a mai fost prezent la ultimele doua meciuri ale CFR-ului, insa despartirea nu a devenit deocamdata oficiala. Potrivit ProSport, Muresan va fi trecut pe "linie moarta" in viitoare sedinta a Consiliului de Administratie.

Locul acestuia in functia de presedinte al clubului va fi luat de Marian Copilu. Daniel Stanciu revine si el CFR si va ocupa functia de director sportiv.

"Daca ar fi sa merg la CFR pe functia de director general, n-am niciun fel de problema. Daca as candida, as candida pentru un post vacant, acela de director sportiv. N-am venit sa dau afara pe nimeni. Este o problema care tine de bucataria interna. Eu avut si inca mai am un respect deosebit pentru ce a facut Iuliu Muresan si ce a reprezentat pentru CFR Cluj. S-a identificat in mare parte cu rezultatele si trofeele obtinute sau cu rezultatele din cupele europene. Despre relatia mea personala cu dansul as putea sa spun foarte multe, dar cred ca nici dansul nu poate sa dea vreo explicatie. In ultima perioada m-a privit cu reticienta si am vazut niste iesiri in decor care nu-i fac cinste. Nu vreau sa vorbesc pentru ca ii port respect si chiar am avut de invatat de la el”, a declarat Stanciu pentru Look TV.