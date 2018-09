ULTIMA ORA | Nistor s-a dezlantuit! I-a raspuns lui Bratu si a vorbit despre discutiile avute in vestiar: "Stiti ce le-am spus tinerilor?"

Dan Nistor spune ca "nu stie daca mai ramane la Dinamo".

Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport! Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX!

Dan Nistor a vorbit astazi, mai la rece, despre situatia de la Dinamo. El ii reproseza lui Bratu tehnicile de pregatire si faptul ca a spus la interviul de dupa meciul de la Iasi lucruri neadevarate.

"Acum sunt acasa, cu copilul si sotia. Sunt foarte dezamagit si trist. Nu ma gandeam ca Florin Bratu ar putea sa spuna asemenea lucruri despre mine, mai ales de multe ori imi spunea <<Ticule, hai sa mergem peste ei, sa facem treaba>>. Sunt total debusolat, nu ma asteptam la asemenea reactie.

Daca mergeam la Steaua, o faceam pe niste sume iesite din comun. Eram milionar. Primeam 20.000 euro pe luna si cate 100.000 euro la inceputul fiecarui an contractual. Daca e asa cum zice el si gandul imi era doar la Steua, ma duceam la el si ii ziceam sa ma lase sa plec, ca nu mai joc. Nu am pus niciodata banii inaintea fotbalului. E urat ca a spus asta despre mine, eu nu am vrut niciodata sa plec la Steaua.

Acum cateva zile eram cel mai bun jucator, acum e doar vina mea ca pierdem. Poate a fost vina mea si cand am dat pasa de gol cu Hermannstadt, cu Steaua si in alte meciuri.

Nu am vorbit cu el astazi. La antrenamentul de azi a stat pe margine, a savurat o cafea si a plecat fara sa spuna nimic.

Daca va continua la Dinamo, nu stiu ce voi face. Poate ma duc la juniori sau ma antrenez separat. Nu stiu daca mai ramane. Nu are rost sa fac circ pe treaba asta. El spunea mereu ca pierdem impreuna si castigam impreuna. Acum nu mai e valabil.

Inteleg ca ai ceva cu Nistor, dar sa te iei si de Danciulescu? El, saracul, a venit la masa la noi, aproape ca plangea, si ne-a spus decizia lui. Ne-a rugat sa castigam si pentru el. Imi pare rau ca am pierdut.

Eu le dadeam exemplu tinerilor de la Dinamo pe cei de la Steaua, care castiga 10-12.000 euro pe luna. Si ei trebuie sa ajunga la acest nivel. Cred ca tinerii gafeaza pentru ca Bratu urla la ei din prima secunda. Sunt alb-galbeni la fata. Cum sa mai joace?!", a spus Nistor pentru Gazeta Sporturilor.