ULTIMA ORA | "Exista o procedura standard!" Ce pedeapsa risca Bancu dupa ce a fost acuzat de rasism! Situatie fara precedent in Liga 1

Nicusor Bancu risca sanctiuni grave dupa ce a fost acuzat de rasism.

U Craiova s-a impus pe teren propriu in fata celor de la Viitorul, scor 3-1, dupa ce formatia antrenata de Gheorghe Hagi a condus cu 1-0. La finalul primei reprize a avut loc si un incident neplacut din care a rezultat eliminarea lui Catalin Anghel de la Viitorul.

Conform spuselor lui Catalin Anghel, Bancu i-ar fi adresat cuvinte jignitoare cu tenta rasista lui Bradley De Nooijer. In acel moment, Anghel i-ar fi atentionat pe asistenti de acest derapaj rasist si le-ar fi transims sa il anunte pe Marius Avram. In drumul spre vestiare, Marius Avram a venit la Catalin Anghel si i-a transmis ca este eliminat, pe motiv ca i-ar fi adresat cuvinte injurioase lui Octavian Sovre, unul dintre asistenti.

Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Asztalos Csaba, a vorbit despre aceasta situatie si spune ca institutia pe care o conduce s-a autosesizat in acest caz si a spus ce sanctiuni ar urma sa primeasca Bancu in cazul in care se va dovedi ca remarcile facute de fundasul Craiovei sunt cu tenta rasista.

"Exista o prodcedura standard, vom cita toate partile implicate, jucatorii, arbitrul, vom obtine un punct de vedere de la Federatia Romana de Fotbal, adica de la Comisia Centrala a Arbitrilor, de la cluburi si raportul de joc. Dupa care are loc o audiere, se face un raport asupra cazului si se supunue dezbaterii in colegiu si se adopta o decizie. Daca se ajunge la concluzia ca fapta a avut loc, jucatorul risca o amenda incepand de la 1000 de lei pana la 30.000 de lei", a declarat Asztalos Csaba, pentru Agerpres.

Asztalos Csaba: "Exista riscul sa fie amendat si clubul!"



Presedintele CNCD a mai spus ca ar putea fi amendat si clubul in cazul in care nu se vor lua masuri impotriva jucatorului.

"Exista riscul sa fie amendat si clubul in cazul incare nu se delimiteaza si nu ia masuri fata de jucator, se va pune in discutie si raspunderea clubului. Cum se pune in discutie si raspunderea federatiei in cazul in care arbitrii nu iau masuri si nu fac propria procedura. Dar din cate stiu federatia a demarat o procedura interna. Am comunicat cu federatia in acest sens", a mai spus presedintele CNCD.