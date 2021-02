ULTIMA ORA! Becali vrea sa dea LOVITURA pe piata transferurilor! A pus ochii pe un fotbalist care a impresionat la nationala Romaniei

Gigi Becali incearca sa faca o mutare spectaculoasa pe piata transferurilor.

Patronul FCSB-ului il doreste pe mijlocasul defensiv de 28 de ani al lui Maribor, Alexandru Cretu, potrivit Antena Sport. Fostul jucator de la Poli Iasi este un jucator de baza la echipa de pe locul doi din Slovenia cu care a castigat titlul de campion in 2019.

Cretu, care poata juca atat mijlocas defensiv cat si fundas central, a jucat in acest sezon 15 meciuri in prima liga slovena si a marcat doua goluri, oferind si o pasa decisiva.

Gigi Becali va avea insa concurenta serioasa chiar din Liga 1 pentru semnatura lui Cretu. CFR Cluj este de asemeena interesata de serviciile sale. Campioana a incercat sa il aduca inca din aceasta vara, insa nu a ajuns la o intelegere cu Maribor.

Desi contractul jucatorului expira la sfarsitul sezonului, slovenii nu vor sa renunte la serviciile sale pentru a nu-si diminua sansele la titlu si la calificarea in Champions League.

"Alexandru a intrat in ultimele sase luni de contract, dar cei de acolo vor sa-i prelungeasca intelegerea pentru ca este un jucator de baza.

Maribor prefera sa-l tina pana la vara, daca nu vrea sa prelungeasca, si sa-l piarda liber, pentru a-i ajuta in lupta la titlu, decat sa ia cateva sute de mii de euro pe el", a spus impresarul lui Cretu, Zvonko Milojkovic, pentru sursa citata.

Valentin Cretu este unul dintre favoritii lui Mirel Radoi. Selectionerul l-a convocat constant la ultimele meciuri si chiar l-a folosit tot meciul in Austria grupa de Nations League, unde a avut o evolutie foarte apreciata.

De asemenea, Cretu a fost integralist si in barajul de calificare pentru Campionatul European, pierdut de 'tricolori' in Islanda cu 1-2. Tot in Nations League, mijlocasul defensiv a jucat 34 de minute in egalul de pe teren propriu, 1-1 cu Irlanda de Nord si 75 de minute in infrengerea cu 4-0 din Norvegia.

Cretu a plecat in 2017 de la Poli Iasi la Olimpija Ljubljana pentru 100.000 de euro, iar in 2018 a fost cumparat de Maribor pentru aceeasi suma.