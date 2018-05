ULTIMA ORA | Becali i-a dat termen doua zile, raspunsul a venit mai devreme! Ce anunt a facut Adam Nemec

Adam Nemec (32 de ani) a primit termen pana la 1 iunie pentru a da un raspuns in privinta ofertei facute de Becali.

Atacantul slovac se va desparti de Dinamo dupa doua sezoane petrecute in Stefan cel Mare si anunta ca nu e interesat sa mearga la FCSB! Fotbalistul a vorbit pentru presa din tara natala, spunand ca prioritatea este sa plece in alta tara.

FCSB i-a oferit lui Nemec un contract de 240.000 euro pe an, dar atacantul spune ca e mai degraba tentat sa paraseasca Romania.



"Nu neg asta. Pe finalul carierei mi-ar placea sa castig bani din care sa traiesc pentru restul vietii. Asa ca mi-as dori sa semnez un contract bun. Nu as refuza o oferta din lumea araba, dar nu este prioritatea mea, nu vreau sa castig bani cu orice pret. Nu stiu nimic de CFR Cluj, am pe masa o oferta de la Steaua. Dar nu asta e prioritatea mea si nu voi merge acolo! Obiectivul meu este sa merg in altă parte, deci nu iau în considerare sa merg la Steaua", a spus Nemec, pentru sport.sk, citat de Telekom Sport.



"In acest moment am doua-trei oferte. Nu vreau sa ma grabesc, dar nici sa aman la nesfarsit, asa ca voi vedea. Cred ca, in viitorul apropiat, imi voi rezolva problemele care tin de viitorul meu. Nu exclud niciun campionat din lume, dar depinde de mai multi factori, deoarece va fi, cel mai probabil, ultimul meu contract de jucator profesionist, daca voi fi sanatos. Vreau sa iau cea mai buna decizie", a mai adaugat Nemec.

20 de goluri in 63 de meciuri a marcat slovacul Nemec pentru Dinamo.