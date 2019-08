EXCLUSIV | ULTIMA OFERTA pentru Ongenda, Botosaniul NICI NU VREA sa auda! Pachetul de 1 MILION pe care l-a refuzat Iftime

Moldovenii nu vor nici sa-l vanda pe Ongenda in acest moment pentru mai putin de un milion de euro, chiar daca risca sa-l piarda gratis la anul.

Conform surselor www.sport.ro, Chievo a facut o noua propunere pentru Ongenda, respinsa de Botosani. Italienii din Serie B ar fi oferit 150 000 de euro pentru imprumutul jucatorului, cu promisiunea ca vor achita alti 500 000 daca mijlocasul ofensiv ii va convinge de calitatile lui. Chievo se angaja si sa ofere un procent de 15% dintr-un viitor transfer Botosaniului, precum si sa includa clauze de performanta in contractul lui Ongenda. In plus, Chievo planuia si sa trimita unul sau doi jucatori in Romania ca parte a intelegerii. Toate argumentele clubului din Serie B au fost insa respinse de Botosani, care i-a transmis lui Ongenda ca vrea sa-l pastreze.

Hervin Ongenda (23 de ani) a ajuns anul trecut la Botosani, liber de contract dupa despartirea de Real Murcia.