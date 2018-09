VESTEA MOMENTULUI in Europa: Zidane si-a facut lista de transferuri la United! Ce se intampla cu Mourinho

Jose Mourinho pare ca are zilele numarate pe banca lui United.

"The Special One" a intrat in conflict cu jucatorii, dar si cu oamenii din conducerea lui Manchester dupa campania de transferuri saraca din vara.

Presa engleza noteaza ca Mourinho are zilele numarate la United, iar Zidane asteapta doar un semn pentru a-i prelua pe "Diavoli". Mai mult, Zidane si-a creionat si lista de transferuri asteptand momentul numirii la Manchester. Pe lista scurta a lui Zidane se afla Toni Kroos, Tiago Alcantara, James Rodriguez si Edinson Cavani.

Zidane este liber de contract dupa ce s-a despartit in vara de Real Madrid. Francezu a castigat trei titluri UEFA Champions League consecutive inainte de a pleca de pe "Santiago Bernabeu".