U CRAIOVA - SEPSI 1-1 | Mangia a izbucnit dupa partida: "Trebuie sa fim mai mult RESPECTATI! Nu imi place cand arbitru e protagonistul!"

Mangia a criticat prestatia arbitrului.

Devis Mangia a fost foarte suparat dupa prestatia arbitrului Radu Petrescu de la partida cu Sepsi. Alex Mitrita si Martic au fost eliminati in a doua repriza.

"Prima repriza a fost asa si asa, repriza a doua a fost ok. Ce vreti sa va zic? Nu imi place cand arbitrul este protagonistul. Sigur a stricat meciul. Trebuie sa fim mai mult respectati, suntem o echipa care incearca sa joace fotbal. Daca nu vrei sa dai penalty pentru Mitrita, ok, nu da penalty. Dar da cartonas sa fie el protagonist.



Acest club trebuie sa fie mai mult respectat. Sigur ca sunt multumit, in repriza a doua am fost in 10 noi. Cred ca daca mai continua meciul 10 minute, ramaneam in 8 oameni. Este o problema ratarea penalty-urilor. Nu stiu, probabil vom schimba. Am o solutie in minte. Daca sunt, eu vreau penalty-uri. Am vorbit dinainte sa bata Fedele. Cine nu trage, sigur nu rateaza. E simplu de vorbit dupa. Trebuie sa fim putin mai puternici la aceste faza, e important pentru ca sunt puncte.



In acest moment Craiova are un stil de joc iar Koljic este foarte important pentru acesta. Trebuie sa gasim o solutie pentru aceasta pozitie" a spus Devis Mangia dupa partida.