Tudor Băluță, discurs cu cărțile pe față după eliminarea Farului din Liga Campionilor. Ce a zis despre victoria cu Voluntari

Farul Constanţa a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 4-1, formaţia FC Voluntari, într-un meci din etapa a doua a Superligii. Ilfovenii au deschis scorul, dar gazdele au înscris de trei ori numai din penalti, toate cele trei lovituri fiind transformate de Larie. Vînă a marcat al patrulea gol al Farului.

Tudor Băluță a vorbit la finalul meciului de la Ovidiu și despre eliminarea din Liga Campionilor, după 1-0 și 0-3 cu Sheriff Tiraspol.

"De la bun început am încercat să jucăm ce jucăm în general. Cred că trebuia să fim mai buni pe tranziție negativă, însă am reușit să câștigăm. Eu zic că toți băieții încearcă să dea ce e mai bun la fiecare antrenament. E o situație diferită față de anul trecut, dar ca jucător trebuie să joci cât mai bine. E bine că am obținut două victorii în campionat, dar totodată dezamăgirea e mare pentru dubla cu Sheriff.

Ca fotbalist nu te poți bloca în trecut. Nu am citit criticile, mereu se așteaptă cea mai mică ocazie să se critice, eu încerc să mă uit la mine, la ce am făcut eu, vom încerca să ne calificăm", a declarat Băluță, la finalul partidei de la Ovidiu.

Merloi a deschis scorul în minutul 9, cu un şut din interiorul careului. În minutul 28 arbitrul Ionuţ Coza a dictat penalti la un contact în careul ilfovenilor, între Carnat (care a şi părăsit terenul, accidentat) şi Armaş.

Lovitura de pedeapsă a fost transformată de Larie, în minutul 29. În startul reprizei secunde Nemec a trimis în bară (min. 47), însă cei care au înscris au fost tot constănţenii, din penalti, în minutul 54, prin acelaşi Larie. Voluntari a mai avut o bară în minutul 63, prin Doru Andrei, pentru ca în minutul 65 Ionuţ Vînă să înscrie pentru 3-1. Scorul final a fost stabilit din penalti de Larie, în minutul 90+6. Farul s-a impus cu 4-1 şi a făcut şase puncte în clasament.