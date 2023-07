Elias Charalambous a explicat motivul pentru care Andrea Compagno a fost lăsat pe banca de rezerve 

Vicecampioana României vine cu moral bun în derby-ul cu Dinamo, după ce s-a impus în prima etapă cu 3-1 în fața lui FC U Craiova. Datorită jocului bun făcut de echipa sa, Elias Charalambous a decis să nu facă vreo schimbare în echipa de start, în mod surprinzător, deși pentru acest meci îl are la dispoziție și pe Andrea Compagno.

Italianul nu a putut fi folosit cu FC U Craiova din cauza clauzei din contract care spune că FCSB ar trebui să plătească 100.000 de euro pentru a fi folosit. Deși Compagno era apt de joc, Charalambous a ales să îl folosească însă pe David Miculescu, cel care a deschis scorul în etapa trecută.

Motivul pentru care Compagno nu e titular

Antrenorul a vorbit înainte de meci și când a fost întrebat despre decizia de a nu-l titulariza pe golgheterul din etapa trecută a răspuns fără să stea pe gânduri.

„Știm că vom întâlni o echipă dificil, sper ca oamenii să se bucure și să plecăm cu cele trei puncte. Am decis să începem cu acest prim 11, cred că echipa a jucat bine săptămâna trecută și am încredere că am ales cel mai bun prim 11 pentru acest meci. Trebuie să arătăm atitudine”, a declarat Elias Charalambous înainte de meci.

FCSB - Dinamo | Echipele de start

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Haruț, Radunovic - Olaru, Șut, Djokovic - Băluță, Miculescu, Coman

Rezerve: Vlad, Compagno, Lixandru, Edjouma, V. Gheorghe, Ov. Popescu, Ngezana, Radaslavescu, Cordea

Antrenor: Elias Charalambous