Traore si-a gasit echipa dupa ce a fost dat afara de CFR! Din Champions League in liga a doua! Surpriza: cu cine a semnat

A doua aventura a lui Traore (30 de ani) la CFR s-a terminat fara succesul din prima sa perioada la Cluj.

Jucatorul adus in vara lui 2019 de la Ujpest a plecat dupa numai un sezon de la formatia clujeana. Dan Petrescu s-a aratat dezamagit de conditia fizica pe care o avea ivorianul dupa pandemie, astfel ca a decis sa renunte la atacant. Traore a semnat liber de contract cu Bandirmaspor din liga a doua turca. Acolo se va duela cu un fost coleg de-al sau, Kevin Boli, care a plecat la Samsunspor.



Lacina Traore ile ön protokol imzalanmış olup; hafta içerisinde resmi sözleşme için şehrimize gelecektir. Hoş geldin Traore! ✍???? pic.twitter.com/pQKm2KTg0C — Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 7, 2020



Doua goluri in 18 partide a reusit Lacina Traore la CFR Cluj in sezonul trecut. Ivorianul a ramas in amintirea fanilor clujeni insa dupa perioada 2008-2011, atunci cand a reusit prestatii de exceptie in UEFA Champions League si a plecat pentru 4,5 milioane de euro la Kuban Krasnodar, unde antrenor era chiar Dan Petrescu! In cariera, Lacina Traore a mai trecut pe la Monaco, Everton sau TSKA Moscova. In nationala tarii sale, are 4 goluri in 13 jocuri.