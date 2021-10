Transparență marca DDB! Membrii programului socios au primit un mail din partea boardului

Membrii programului ”Doar Dinamo București” au fost informați din partea conducerii de felul în care au fost consumați banii primiți. De asemenea, membrilor le-a fost prezentată și strategia privind votul planului de reorganizare.

Asta deoarece mai mulți suporteri cotizanți au cerut lămuriri după ce asociația PCH se afla în fruntea creditorilor de la Dinamo. Ei cereau 2,44 milioane de euro. Boardul DDB anunță că se va renunța la această sumă. De asemenea, se vor purta discuții cu ceilalți creditori, în încercarea de a se renunța la sume.

Liderii DDB au transmis aceste informații printr-un mail. GSP anunță că ei nu doresc recuperarea banilor, ci doar controlul votului planului de organizare.

”Îți scriem pentru a te informa despre pașii care au fost făcuți în ultima vreme, în încercarea de a salva Dinamo. După cum știi, în ultimii ani am împrumutat clubul în repetate rânduri, folosind sumele colectate prin ProgramDDB, prin vânzarea de bilete și prin donații. În urma acestor acțiuni, Asociația PCH a devenit creditorul principal al clubului. Acest lucru este deosebit de important în contextul procesului de insolvență.

Contrar celor afirmate de către unul dintre aliații spaniolilor, înscrierea noastră la masa credală nu are scop de a cere bani înapoi, ci de a putea fi puternic implicati in procedura insolvenței. Dacă nu ne-am fi înscris sau dacă ne-am fi retras, am fi lăsat puterea de decizie în mâinile altor creditori, care nu doresc în primul rând binele lui Dinamo, ci își doresc banii înapoi. Mai trebuie subliniat și faptul că orice sumă va fi primită de către Asociația PCH va fi întoarsă în club. În procesul de insolvență, cu cât ai mai mulți bani de recuperat, cu atât e mai puternic dreptul de vot. În privința aceasta, noi, suporterii, stăm cel mai bine, pentru că avem o creanță totală de 12.077.155 lei. Fiecare leu se reflectă în votul nostru. Iar votul nostru se exprimă doar în interesul clubului!

Din 37 de creditori din AGC (Adunarea Generală a Creditorilor), noi, suporterii, reprezentați de Asociația PCH, avem cea mai importantă poziție și cele mai multe voturi. De curând, Asociația PCH a fost desemnată președinte al Comitetului Creditorilor. Cel mai important lucru, pentru noi, ca suporteri, este faptul că fiecare leu investit de noi (în bilete, cotizații, tricouri inscripționate) are greutate și înclină balanța în mod decisiv în favoarea noastră și a clubului pe care îl iubim. De fiecare dată când v-am cerut să dați bani, am făcut-o pentru a salva Dinamo. Acest adevăr este demonstrat acum și de documentele oficiale.

Până la sfârșitul anului avem o perioadă foarte grea, în care va trebui să plătim salarii. Apoi vor intra bani din drepturile tv și vom putea respira. Au trecut 20 de zile de la ultima acțiune la care am avut bilete virtuale. Este momentul să strângem rândurile și să ajutăm așa cum am făcut-o în momentele cele mai dificile, când am reușit, pentru doi ani la rând, să obținem licența pentru Liga 1”, se arată în mailul trimis membrilor DDB.