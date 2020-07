Adi Popa, dezvaluiri INCREDIBILE de la FCSB! Alexandru Tudor si Bogdan Vintila au complotat impotriva lui: "Mi s-a reprosat ca defaimez clubul!"

Fostul atacant al ros-albastrilor a ramas liber de contract la finalul lui iunie, iar acum, 'scapat' de sub comanda lui Gigi Becali face dezvaluiri legate de ce i s-a intamplat la club.

Adrian Popa a vorbit intr-un interviu acordat recent despre cum s-a simtit la clubul de suflet odata cu revenirea din urma cu un an. Atacantul si-a exprimat intotdeauna nemultumirea fata de modul in care era tratat la club.

Popa a povestit un episod neplacut de la FCSB, cand Alexandru Tudor si Bogdan Vintila au mers la Gigi Becali si au cerut ca fotbalistul sa fie amendat pentru declaratiile facute. Adi Popa se plansese de faptul ca nu prindea lotul.

"Am spus ce am simtit si realitatea, iar dupa acea declaratie am demonstrat. In urmatorul meci am intrat si am dat gol, iar dupa ce am dat gol nu am prins lotul. Niciodata nu mi s-a explicat de ce. Ti se pare ca defaimez clubul cu acea declaratie?

Asta mi s-a reprosat, am mai spus-o si nu este un secret. Chiar domnul Becali a spus, dupa acea declaratie, ca doua persoane din club au mers la dansul si i-au cerut sa ma amendeze. Unul este Turdor si al doilea domnul Vintila. Nu stiu ce funtie are Alexandru Tudor, am mai fost intrebat. Venea saptamanal la Baza din Berceni", a spus Adi Popa pentru Gazeta Sporturilor.