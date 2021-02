Totul pentru 'Mbappe'! Capitan si varf impins ca sa DEBLOCHEZE seiful cu goluri!

Dupa plecarea lui Man la Parma, Becali crede ca urmatoarea marea lovitura a FCSB pe piata transferurilor va fi Florinel Coman.

La finalul saptamanii in care francezul Mbappe a reusit un hattrick 'opera de arta' pe terenul Barcelonei, intr-o victorie splendida a Parisului (4-1), "Mbappe de Romania" a fost si el fortat pentru goluri!

Florinel a fost titular in centrul atacului de la FCSB pentru jocul cu Chindia. Pentru a-l stimula si mai mult, Becali a decis ca fotbalistul adus de la Viitorul sa poarte si banderola de capitan la FCSB, in contextul absentei lui Tanase (suspendat). Dupa o repriza fara realizari, Coman a fost trecut inapoi pe postul sau de baza, in stanga atacului. In atac a intrat Buziuc.



Florinel Coman s-a accidentat in vara la meciul cu Backa Topola din preliminariile Europa League, intr-un moment in care traversa o perioada de forma excelenta. Coman si-a revenit greu. A lipsit mai bine de 3 luni din cauza contuziei puternice de la glezna. Golgeter sezonul trecut, Coman n-a marcat decat o data in 15 aparitii campionatul acesta.