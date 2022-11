Dani Coman îi ia apărarea lui Nicolae Dică: „Nu ai cum să performezi! Sub nicio formă!” 

Nicolae Dică (42 ani) a plecat de la FCSB după înfrângerea cu U Cluj, 1-2. Iar de atunci, Mihai Stoica (57 ani) și Gigi Becali (64 ani) au spus că acesta abuza de antrenamentele tactice. Mai mult, patronul FCSB-ului a precizat că Florin Tănase (27 ani) l-a îndemnat să-l pună pe Mihai Pintilii (38 ani) să conducă echipă, pentru că le dă o libertate mai mare jucătorilor.

Dani Coman e de partea lui Nicolae Dică

Doar că Dani Coman (43 ani) nu este de acord cu această abordare. Fostul internațional român este de părere că dacă Răzvan Lucescu (53 ani) nu acorda o importanță atât de mare pregătirii tehnico-tactice, Rapid nu ar fi fost la un pas de semifinalele Cupei UEFA, în sezonul 2005-2006.

„Dacă s-a ajuns să se vorbească, mă refer la ce s-a întâmplat cu Nicolae Dică la FCSB, că jucătorii sunt nemulțumiți că se lucrează tactic, înseamnă că avem o mare problemă a fotbalului românesc.

Când am jucat cu Rapidul în cupele europene, Răzvan, din șapte antrenamente în patru lucra tactic. Aveam noi vreo șansă, din punct de vedere valoric, dacă nu stăteam bine în teren, dacă nu lucram tactic, dacă nu eram bine pregătiți fizic și mental, aveam vreo șansă cu Hamburg, cu Hertha, cu Șahtior? Nu aveam nicio șansă. Sau cu Steaua.

Am rămas cu un gust amar când am citit unele declarații, că Dică lucra foarte mult tactic și jucătorii erau nemulțumiți. Asta înseamnă fotbalul modern. Să lucrezi tactic, să așezi echipa cât mai bine în teren, să nu oferi spații adversarilor. Fără disciplină, fără organizare de joc, fără pregătire fizică, nu ai cum să performezi. Sub nicio formă”, a declarat Dani Coman pentru DigiSport.