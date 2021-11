Toni Petrea nu a vrut să vină la FCSB! Cum l-a convins Gigi Becali

În urma unei probleme interne, Edward Iordănescu a decis să plece de la FCSB. În locul lui a fost numit Toni Petrea, însă venirea lui nu a fost una ușoară. Inițial, Toni Petrea l-a refuzat pe Gigi Becali.

Mihai Stoica vorbește despre cum au decurs negocierile dintre FCSB și Toni Petrea, spunând că acceptul lui Petrea venind în urma unor garanții ale patronului.

”Poenaru era exclus din start, de abia mersese la Gaz Metan. Singurele nume pronunţate au fost Dică şi Petrea, dar Dică încă era la echipa naţională. Toni a zis că nu ar prea vrea să vină, după i-a zis Gigi că sună pe altcineva.

S-a gândit şi pe urmă seara a sunat (n.r. Becali) şi a făcut altă ofertă şi discuţii despre relaţia care va fi puţin difertiă faţă de ce a fost înainte”, a declarat MM Stoica, pentru Telekom Sport.

Și Nicolae Dică a vorbit despre negocierile cu FCSB. Acesta a discutat cu Becali în vară, înaintea numirii lui Dinu Todoran, însă nu au ajuns la un consens.

”Am vorbit acum două zile cu patronul echipei, am avut o discuţie prietenească, după ce l-a numit pe Toni Petrea. Nu am fost ofertat. După discuţia cu MM şi patronul (din vară, înainte de numirea lui Dinu Todoran) şi am spus, am fost deschis, dar nu s-a mai întâmplat”, a adăugat Nicolae Dică.