Toni Petrea, mulțumit după egalul cu Sepsi: „Bine că nu am pierdut!” Ce spune despre Târnovanu

Toni Petrea a recunoscut că echipa sa a făcut cel mai slab meci de când a revenit el pe bancă.

Cinci victorii și un egal este palmaresui lui Petrea în acest an la FCSB

„Am făcut un joc mai puțin bun. De când am venit eu cred că e cel mai slab meci. I-am permis adversarului să paseze, nu am făcut pressingul pe care l-am dorit.

Bine că nu am pierdut. Vine pauză și trebuie să ne pregătim mai bine și să încercăm să recuperăm handicapul față de CFR.

Mă bucur pentru el (Târnovanu), a fost o schimbare forțată de imprejurări (AICI explicațiile), dar el și-a făcut foarte bine treaba și ne-a scos în câteva situații critice”, a spus Toni Petre la finalul meciului cu Sepsi OSK.

FCSB nu poate conta pe fundașii de bandă la următorul meci

Cei doi fundași de bandă ai FCSB-ului (Crețu și Radunovic) au văzut cartonașul galben duminică seara și nu vor putea juca pentru vicecampioană în primul meci din 2022 din cauza cumulului de cartonașe.

„Vedem ce soluții vom avea până la primul meci de anul viitor (pentru cele două poziții de fundași laterali), ne gândim și găsim cele mai bune variante.

Nu pot să spun că nu sunt mulțumit cu cea am realizat de când am venit la FCSB, cinci victorii și un rezultat de egalitate... Eu consider că e bine”, a mai spus Petrea.

Petrea viează să le aducă titlul suporterilor FCSB-ului

În final, Toni Petrea a răspuns unei întrebări venite din partea reporterului Digi Sport și a spus că dacă ar fi pentru o zi Moș Crăciun, le-a oferi suporterilor FCSB cadou un titlu.

FCSB, care venea după o serie de cinci victorii, este neînvinsă de 14 etape, în care are 12 victorii şi 2 egaluri. Sepsi OSK e neînvinsă de opt etape, în care a înregistrat 4 victorii şi 4 egaluri.

Scorul a fost egal şi în meciul tur, 1-1.