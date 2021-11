"Am avut o discuție cu băieții". Cum a reușit Toni Petrea să-i remonteze pe jucătorii lui FCSB după o prima repriză slabă 

Început bun pentru Toni Petrea la primul meci pe banca FCSB-ului, iar roș-albaștrii rămân la opt puncte de campioana CFR, lider în clasament.

Toni Petrea a mutat decisiv. Intrarea lui Constantin Budescu a impulsionat jocul gazdelor și, pe fondul căderii fizice a oaspeților, Tănase și colegii săi au dat lovitură după lovitură.

La finalul partidei, noul tehnician al celor de la FCSB a vorbit despre prima victorie obținută de echipa sa, dar și despre lupta pentru titlu.

"A fost greu, foarte greu. O primă repriză în care am pus presiune pe adversar, am recuperat multe mingi, dar nu ne-am creat situații clare. Am primit gol la singura fază, ne-a cam amețit puțin.

La pauză am avut o discuție cu băieții, le-am spus ce îmi doresc, iar în a doua repriză am pus și mai multă presiune și am avut un final incendiar. În prima repriză nu am găsit soluțiile potrivite la momentul potrivit, ne-am complicat în anumite momente.", a declarat Toni Petrea la DigiSport.

"Nu este o luptă în doi pentru titlu"



"Avem un lot de jucători foarte valoros, nu contează cine intră la început și cine intră pe parcurs. Sunt jucători profesioniști, trebuie să dea totul pe teren. O să discut cu Keșeru, nu știu ce nu i-a convenit. Important este ca toți să înțeleagă că suntem o echipă și că toți avem același obiectiv. Budescu e un jucător experimentat, nu cred că este afectat de critici, când intră pe teren încearcă să își facă treaba cât mai bine.

Din moment ce au un avans de opt puncte, înseamnă că au avut un parcurs foarte bun. Experiența lor contează foarte mult, sunt campioana României, sper să recuperăm din puncte și să ne batem pentru primul loc. E de-abia începutul returului, mai este și playoff-ul, sunt echipe care pot produce surprize, nu este o luptă în doi.", a explicat Toni Petrea.