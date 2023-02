Tensiuni în Superliga! Oficialul unui club de tradiție amenință cu retragerea: „E nepermis!”

Radu Constantea, preşedintele Universităţii Cluj, s-a lansat într-un adevărat atac la adresa arbitrajului și a anunțat că ia în calcul să se retragă din fotbal.

Ofiacialul grupării din Ardeal a mai susținut că la nivelul fotbalului din Superilga s-a creat un grup de interese care avantajează unele echipe în detrimentul altora.

Constantea, atac la Kovacs și Chivulete

Kovacs și Chivulete au fost criticați dur pentru că n-au văzut un presupus fault la Romario Pieres, ce a precedat faza care a dus la marcarea golului doi de către Chindia Târgoviște.

„Este nepermis, cu o asemenea brigadă, cu Iştvan Kovacs, cu Călin la VAR, cu Chivulete, să nu se sesizeze că este un fault la Romario Pieres înainte de golul 2. Este o fază extrem de simplă pe care o vedem în multe campionate. Se dă fault în atac şi se fluieră finalul meciului. Dacă şi cu o asemenea brigadă se fac astfel de greşeli împotriva noastră, nu ştiu dacă mai are rost să continuăm.

Pentru că dacă facem un calcul, avem între 5 şi 7 puncte care ne lipsesc din cauza unor erori majore de arbitraj. Cu 5-7 puncte eram azi undeva pe locurile 9-10, mai ales la o echipă cum suntem noi, care ne finanţăm de la sponsor, avem nevoie de linişte. Sigur, ca echipă nu aveam voie să ajungem în situaţia respectivă după ce am avut 2-0, dar dacă este fault trebuie dat fault, mai ales că s-a şi verificat la VAR.

Suntem extrem de dezamăgiţi, am încercat să atenţionăm săptămâna trecută prin mesajul pe care l-am dat. Iniţial, am fost foarte mulţumiţi de brigda care ni s-a dat. Dar dacă nu se vede acel fault, înseamnă că trebuie să ne punem şi noi câteva semne de întrebare. Dacă aceste greşeli sunt intenţionate sau neintenţionate? Dacă are cineva ceva cu Universitatea Cluj, dacă s-a supărat cineva că a promovat Universitatea Cluj şi trebuie să ne întoarcem în Liga a 2-a”, a spus Radu Constantea, potrivit Primasport.

Universitatea Cluj a scăpat printre degete victoria în meciul cu Chindia Târgovişte, terminat la egalitate, 2-2 (1-0), vineri seara, în deplasare, la Ploieşti, într-un meci din etapa a 26-a a Superligii.

U Cluj, la care au debutat în acest meci Ivan Martic şi Dan Nistor, ambii veniţi de la Universitatea Craiova, are trei egaluri şi un eşec în ultimele patru runde. Chindia e neînvinsă în acest an, cu două victorii şi trei egaluri. În tur, Universitatea s-a impus cu 1-0.