Tehnicianul a avut rezultate bune în primul sezon ca antrenor al ”câinilor”, în Liga 2, când a reușit promovarea la baraj în fața celor de la FC Argeș, dar colaborarea sa cu clubul a încetat din cauza rezultatelor modeste din Superligă.

În această perioadă, Ovidiu Burcă nu a dus lipsă de oferte, dar vrea să obțină licența PRO, motiv pentru care va lua o pauză de la antrenorat.

În cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV, Ovidiu Burcă a fost întrebat dacă ia în calcul să antreneze la Rapid, echipă pentru care a evoluat în cariera de fotbalist.

Ovidiu Burcă: ”Rapid? Nu se știe niciodată!”

„Nu știi niciodată. Eu, dincolo de ceea ce s-a întâmplat acolo, cred că am căzut în mijlocul unui scandal pe care nu l-am generat eu, am fost o victimă colaterală. Cred că am lăsat în urma mea lucruri frumoase, importante.

Am făcut parte dintr-o echipă, poate folosesc cuvinte mari, dar a schimbat destinul acestui club. Am muncit foarte mult acolo, au fost și rezultate. Nu se știe niciodată!”, a spus Ovidiu Burcă, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

Burcă a fost unul dintre oamenii care au pus bazele revenirii Rapidului, după desființarea clubului. A fost președinte, director sportiv, dar și antrenor la grupa de juniori U19 și la Rapid II. În 2021 a plecat după ce Daniel Niculae a preluat postul de președinte, iar apoi a urmat o experiență la CSM Slatina, în orașul său natal.

”Bilanțul” lui Ovidiu Burcă la Dinamo

Antrenorul de 43 de ani a strâns 54 de meciuri pe banca echipei „roș-albe” (19 victorii, 15 rezultate de egalitate și 22 înfrângeri).

Înainte de a prelua Dinamo, Ovidiu Burcă a mai antrenat la CSM Slatina, în orașul său natal. Acolo a reușit o promovare din Liga 3 în Liga 2.