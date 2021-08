Tavi Popescu, în atenția presei din străinătate după golul superb marcat cu Gaz Metan. Ce scriu cei de la GOAL

În minutul 79, la scorul de 1-1 în meciul disputat de FCSB pe Arena Națională, împotriva celor de la Gaz Metan Mediaș, Tavi Popescu a luat o fază pe cont propriu și după un schimb scurt de pase cu Tănase a expediat un șut imparabil spre poarta lui Vâlceanu, stabilind rezultatul final, 2-1.

Reușita fotbalistului pe care Gigi Becali visează să ia zeci de milioane de euro nu a trecut neobservată. Cei de la goal.com împărtășind reușita românului cu urmăritorii lor de pe Twitter.

„Gol frumos marcat de Octavian Popescu, de la FCSB, în acest weekend. Acesta este cel de-al doilea gol în patru meciuri reușit de atacantul comparat cu Gică Hagi și Adi Mutu în România”, a scris Tom Maston, editor goal.com pe Twitter, fiind preluat și de pagina oficială a celor de la GOAL.

Nice goal over the weekend from Octavian Popescu (2002) for FCSB (Steaua Bucharest).

That’s two goals in four games so far this season for the forward, who has been likened to Gheorghe Hagi and Adrian Mutu in Romania.#NXGN pic.twitter.com/U2MNEi5EnI