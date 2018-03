Tatal lui Alibec il face PRAF pe Dica: "Il strica pe Denis!" Episodul povestit in premiera: "Am spart TV-ul de nervi!"

Tatal lui Denis Alibec vorbeste in premiera despre fiul sau.

Parintii lui Denis Alibec s-au despartit cand atacantul de la FCSB era mic, iar acesta a fost crescut de mama si de rudele acesteia.

Gevrim Alibec s-a mutat in Anglia impreuna cu fratele sau, iar amandoi lucreaza la o firma de saltele.

Gevrim nu crede ca Denis i-a simtit lipsa. "El a fost puternic de mic, iar acum eu am 55 de ani si ce nevoie de ajutor sa mai aiba?".

Tatal lui Denis Alibec e mandru de fiul sau, pe care il considera unul dintre marii jucatori ai Romaniei.



"E unul dintre cei mai mari fotbalisti din Romania! El a jucat fotbal la nivel adevarat! Au zis unii ca e gras, ca bea cola, ca mananca nu stiu cata ciocolata! Sau ca e mare cat usa! Cand am auzit, am spart televizorul de nervi! Am aruncat cu telecomanda in el", povesteste tatal lui Alibec in Fanatik.

Gevrim nu crede ca fiul sau va pleca de la FCSB.

"Gigi Becali nu vrea sa intre in hazna cu echipa. El stie ca e fotbalist bun si il tine pentru ca o sa isi dea drumul pana la urma la joc. Peste o saptamana, doua, iar apoi va lua bani buni pe el", afirma Alibec senior.



Dica e de vina pentru forma slaba a lui Alibec, e de parere Alibec senior.

"Dica il strica pe Denis! Pentru ca nu e antrenor, nu are ochi de antrenor ca sa zic asa! Hagi a fost bun, a si fost jucator mare! Dar cel mai bun al lui a fost Sumudica. Stia cum sa il ia si ce sa ii spuna! Bine, nu vorbim de Mourinho. Ca a prins si la Inter doua meciuri cu Mourinho. Ala e <scula> de antrenor, e la alta categorie!", afirma Gevrim Alibec.